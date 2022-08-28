تفاصيل المسابقة الدولية لتكنولوجيا العمل المناخي أطلقتها مصر × 18 معلومة

أطلقت وزارة البيئة بالشراكة مع وزارتى التعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسابقة دولية للشركات الناشئة العاملة فى مجال تكنولوجيا العمل المناخى، ضمن الاستعدادات لقمة المناخ COP27 التى تستضيفها وترأسها مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، " Climatech Run 2022" وتعد هذه المبادرة نماذج الشراكات البناءة بين وزارة التعاون الدولى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة، وشركاء التنمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وبرنامج الأغذية العالمى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومن القطاع الخاص العالمى وشركات التكنولوجيا، ومسرعات الأعمال، وتستمر حتى 22 سبتمبر المقبل.

خلال هذا التقرير نرصد 18 معلومة عن المسابقة وشروط التقدم لها:

1. توجه المسابقة اهتمامًا خاصة لقارة أفريقيا فى ظل أهمية العمل المناخى فى قارة أفريقيا، ودوره فى تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث أنه تتلقى الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا فى القارة على 0.2% مقارنة بنحو 94% من التمويل من الاستثمارات للشركات فى الولايات المتحدة وكندا والصين وأوروبا.

2. تخصص المسابقة جائزة لشركتين ناشئين من قارة أفريقيا.

3. سيتم دعوة أفضل 5 شركات ناشئة أفريقية لعرض أفكارهم خلال الحدث العالمى ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

4. سيكون لدى الفرق الفائزة فرصة للفوز بعدد من الجوائز، منها الجائزة الكبرى تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، والجائزة الثانية تبلغ 50 ألف دولار، والجائزة الثالثة 25 ألف دولار.

5. من المقرر أن تحصل أفضل شركة أفريقية ناشئة على جائزة بقيمة 50 ألف دولار

6. تحصل الشركة الحاصلة على المركز الثانى على جائزة بنحو 25 ألف دولار.

7. ويحصل المركز الأول فى مسابقة الفن الرقمى على جائزة كبرى بقيمة 5 آلاف دولار، والجائزة الثانية على 3 آلاف دولار، الجائزة الثالثة 2000 دولار.

8. المسابقة موجهة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين فى الفن الرقمى من كافة أنحاء العالم.

9. المسابقة تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن لمواجهة التغيرات المناخية والتداعيات السلبية على جهود تحقيق التنمية.

10. المسابقة تعمل أيضا على تحفيزهم لزيادة الوعى بخطورة التغيرات المناخية.

11. تسعى مسابقة للبحث عن الحلول المستدامة للتغلب عليها، وطرح الأفكار المتنوعة فى مختلف المجالات مثل الطاقة المستدامة والنقل الذكى والأمن الغذائى.

12. المسابقة تسعى إلى تعزيز جهود الاقتصاد الدائرى لاسيما فى قارة أفريقيا التى تعد أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية ومن أقل المناطق حصولا على التمويلات.

13. تأتى المبادرة فى ضوء استعدادات مصر لانعقاد قمة المناخ COP27.

14. تعمل المبادرة على مسارين رئيسيين الشركات الناشئة العاملة فى مجال تكنولوجيا المناخ، والمتخصصين فى الفن الرقمى.

15. المرحلة الأولى للمسابقة تستمر لمدة شهر وهى مرحلة تلقى الأفكار والتقديم من قبل الشركات الناشئة

16. المرحلة الثانية من المسابقة تعقد خلال قمة المناخ COP27 لإتاحة الفرصة للشركات المتأهلة، لعرض أفكارهم والمشاركة فى الأنشطة التى سيتم تنفيذها خلال مؤتمر المناخ، أمام مختلف الأطراف المشاركة من الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

17. المرحلة الثالثة والنهائية عقب قمة المناخ COP27، حيث يتم العمل على دعم وتوجيه الشركات الناشئة والفنانين الرقميين المشاركين، من خلال مجموعة رفيعة المستوى من المستشارين والمحكمين والخبراء الدوليين، لتعزيز قدرتهم على الوصول للأسواق وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

18. من الشروط للشركات الناشئة الراغبة فى التقدم لابد من أن يكون لديها مسار عمل فعلى لأكثر من عامين، وأن يكون فريق عمل مكون من عضوين أو أكثر، ولابد أن تتميز الفكرة بالاستدامة والابتكار وأن تطبق واحدة أو أكثر من التكنولوجيات الناشئة، وألا تكون شركة تابعة لشركة قائمة، وأن يكون لديها نموذج أو منتج أولى.