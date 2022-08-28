تعيين الدكتور محمد عبد العزيز نائبًا لرئيس جامعة أسوان للدراسات العليا

أسوان - صلاح المسن

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائبًا لرئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث.

وقدم رئيس جامعة أسوان، التهنئة للدكتور محمد عبدالعزيز الذى كان يشغل منصب قائم بعمل عميد كلية الهندسة وشغل الدكتور محمد عبدالعزيز العديد من المناصب الإدارية والقيادية وكيلا لكلية الهندسة ورئيس مكتب التصنيف الدولي بالجامعة وشارك في العديد من فاعليات الجامعة والمحافل المحلية والدولية.

كما تقدم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتهنة لدكتور محمد عبدالعزيز مهلل لتوليه منصب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث متمنيا له دوام التوفيق والنجاح والتقدم لجامعة اسوان تحت قيادة الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.