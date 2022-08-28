تعرف على حقيقة فيديو منع سائق سيارة أجرة لفتاة ووالدتها من النزول بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضرر فتاة ووالدتها من قيام سائق سيارة أجرة "تاكسى"، بتغيير خط سيره حال استقلالهما برفقته بمدينة طنطا بالغربية، ومنعهما من النزول.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات فى هذا الشأن، وباستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد الفتاة المشار إليها، وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا)، وباستدعائها وسؤالها قررت أنها استقلت السيارة الأجرة المشار إليها رفقة والدتها وأثناء السير قام قائد السيارة بالتحدث مع إحدى السيدات عبر هاتفه المحمول ، وطلب منها إنتظاره لتوصيلها.. الأمر الذى أثار الشك لديهما فحدثت مشادة كلامية بينهم، وطلبتا النزول من السيارة.

كما أمكن تحديد قائد السيارة، وبإستدعائه وسؤاله أيد ما سبق، وأضاف بأنه تم الصلح والتراضى فيما بينهم عقب تفهمهما الأمر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.