تعرف على جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام..

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (104) متهم، وبحوزتهم ( 74 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 44 قطعة سلاح أبيض).

•ضبط (57) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

•تنفيذ (5588) حكم قضائى متنوع.

•ضبط (319) قضية متنوعة.

•ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (19) متهم إرتكبوا (5) حوادث.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة..

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (4) عناصر، وضبط (557) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – المنيا – الشرقية – دمياط – السويس – جنوب سيناء – القليوبية – قنا – سوهاج – الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – البحيرة – الفيوم – الوادى الجديد – بنى سويف - مطروح)، وبحوزتهم (279 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – شروع فى قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة..

تم ضبط (996) قطعة سلاح نارى أبرزها (جرينوف - 85 بندقية آلية – 134 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 52 مسدس – 723 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 115خزينة)، وضبط (1601) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة..

.ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (32) متهم إعترفوا بإرتكاب (12) حادث سرقة متنوع.

.ضبط (95) قضية أحداث.

.ضبط (34) سيارة مبلغ بسرقتهم.

.كشف غموض (87) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (125) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام..

تم تنفيذ (500249) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

•(1852) حكم جناية .

•(181928) حكم حبس.

•(245964) حكم غرامة.

•(70505) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى..

•القضايا التموينية:

•ضبط (40) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (3269 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 441315 جنيه).

•ضبط (44) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (1001412 لتر).

•ضبط (11322) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2700٫121) طن، و(2٫632 كيلو جرام ) سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (296) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (1198,02 طن - 347170 ألف عبوة غذائية – 143536 قطعة)، وضبط (80) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (38,32 طن "أرز – سكر" – 930 لتر "زيت طعام" – 3006 قطعة – 2000 رغيف خبز – 1004 بطاقة تموينية – 2 ماكينة صرف).

•ضبط (4226) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (7,200 طن – 100 قطعة).

•ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (610,500 طن).

•ضبط (2544) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (640,330 طن – 8000 عبوة – 1778 قطعة).

•ضبط (172) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت (14548 عبوة) وضبط (3) قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء .. بمضبوطات بلغت (49 طن).

•ضبط (193) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (392,222 طن – 1001412 لتر – 930 عبوة -11928 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

.ضبط (5) قضايا فى مجال "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" بمضبوطات بلغت (38 طن و110 كيلو جرام أقماح).

قضايا التيار الكهربائى:

•ضبط (83241) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (69,905,811) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:

•ضبط (1722) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,654,994,012) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7,105,009) مليون جنيه.

قضايا الأموال العامة:

•ضبط (39) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (110,479,018 مليون جنيه) أبرزها:-

.ضبط عدد (28) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (61,907,018 مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات.

.ضبط (1565) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

قضايا المصنفات:

•ضبط (292) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (138) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (8) أبرزها (وحدة معالجة مركزية - هارد ديسك – كاميرا – مايك صوت – كارت صوت) ، وكذا ضبط (154) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (3500) تمثلت فى ( كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط (1458) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1725) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و (605) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (278) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و (136) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (991) لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات..

ضبط (1446) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم الآتى:-

•كمية من مخدر البانجو ، وزنت (342,452 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (268,270 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الهيروين، وزنت (39,178 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (11,591 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (7,852 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الفودو ، وزنت (7٫65 كيلو جرام)

•كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (250 جرام).

•عدد (15٫118 ألف قرص ترامادول مخدر).

•عدد ( 11,272 ألف قرص مؤثر مخدر).

•عدد (409 قرص كبتاجون مخدر).

•ضبط قضية غسل أموال بلغت إجمالياً قرابة (18 مليون جنيه) متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (32 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك..

أسفرت الجهود عن ضبط (268) قضية بإجمالى (278) متهم، بمضبوطات بلغت (22 طن و 383 كيلو جرام و500 جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية..

.ضبط (991439) مخالفة مرورية متنوعة.

.ضبط (279935) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

.فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (335 سيارة - 59 دراجة نارية).

.فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (18956) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

.كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:

•المرور على عدد (49) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (165) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات.

•فحص (173) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (9) مركبات لشروط لصلاحية الفنية.

•إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4059) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (206) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

•فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1163) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1442) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (3882) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (3976) مخالفة ملصقات.

•ضبط عدد (41) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (160) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (466) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (1031) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ..

ضبط (21) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (49) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى..

ضبط (1897) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.