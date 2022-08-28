تعرف على أهم قرارات مجلس جامعة دمياط بعد سلسلة اجتماعاته الكبرى

انعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الإدارة العامة مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم 183 اليوم الأحد برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه تهنئة مجلس الجامعة الدكتور محمد أيمن عاشور بمناسبة توليه حقيبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى متمنيين لمعاليه دوام التوفيق والسداد.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والتى بلغ عددها 110 موضوعات، واستمرت الجلسة لأكثر من 6 ساعات، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتى أهمها على النحو التالي:

. الموافقة على اعتماد إحصائيات نتيجة البكالوريوس دور مايو 2022 بكلية التربية النوعية.

. الموافقة على اعتماد إحصائيات نتيجة البكالوريوس دور مايو 2022 بكلية الفنون التطبيقية.

. الموافقة على اعتماد إحصائيات نتيجة البكالوريوس دور مايو 2022 بكلية الآثار.

. الموافقة على آلية رفع المقررات الالكترونية لكليات الجامعة على منصة التعليم الالكترونى للعام الجامعى 2022/2023

.الموافقة على منح د. شيرين أنور عبد الدايم اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، وتهنئتها بمناسبة ترقيتها عن طريق التميز العلمى، حيث لم يتم تحكيم أبحاثها بمعرفة لجنة القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، نظرًا لنشرها جميع أبحاثها بمجلات المستوى الأول عالميًا.

. إحاطة المجلس علمًا بتقرير الدكتور ياسر سمرة عميد كلية التجارة بشأن مشاركة الجامعة بمعرض التعليم العالى الذى نظمته وزارة التعليم العالى ومؤسسة أخبار اليوم، مع توجيه الشكر لأعضاء اللجنة المشاركين فى التنسيق والإعداد للاشتراك بالمعرض.

. تكليف مركز ضمان الجودة بإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024-2029 لضمان الخطة التنموية للجامعة والاستدامة لتحقيق أهداف الجامعة بنفس القوة والإيجابية.

. الموافقة على فتح باب القيد لمرحلة الماجستير بقسم التصميم الصناعى (من الخارج) بكلية الفنون التطبيقية.

. الموافقة على فتح باب القيد لمرحلة الدكتوراه بقسم الخزف (من الخارج) بكلية الفنون التطبيقية.

. الموافقة على اعتماد إحصائية ونتيجة (الدبلوم العامة فى التربية، الدبلوم المهنية فى التربية، الدبلوم الخاصة فى التربية) فصل الخريف 2021 وفصل الربيع 2022 للعام الأكاديمى 2022 بكلية التربية.

. الموافقة على إعداد تصور مبدئى لمشروع إنشاء "جامعة دمياط الأهلية".

. إحاطة المجلس علمًا بتقرير اختبارات القدرات بكليات الجامعة المعنية، مع توجيه الشكر للأستاذ الدكتور وائل الطيبانى ولأعضاء اللجان المشارك فى التنسيق والإعداد لتلك الاختبارات.

. منح اللقب العلمى لعدد (5) بوظيفة أستاذ مساعد

. منح اللقب العلمى لعدد (1) بوظيفة أستاذ

.تعيين عدد (3) عن طريق الترقية بدرجة مدرس بكليات الجامعة

.منح عدد (2) درجة دكتوراه

.منح عدد (3) درجة ماجستير