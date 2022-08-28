تصاعد أدخنة وحريق محدود بإحدى قاعات تجارة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت جامعة بنى سويف تصاعد أدخنة وحريق محدود فى قاعة محاضرات بكلية التجارة بجامعة بنى سويف، نتيجة حدوث ماس كهربائى فى تكييف القاعة بالدور الثالث من الكلية، ونجح عمال الكلية باستخدام طفايات الحريق بمساعدة أجهزة المطافى من السيطرة على الأدخنة والحريق المحدود دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

تلقت غرفة النجدة ببنى سويف بلاغا يفيد نشوب حريق محدود بقاعة بكلية التجارة بجامعة بنى سويف بالدور الثالث من المبنى، وعلى الفور تم إخطار مدير الحماية المدنية ببنى سويف، وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وسيارتى إسعاف، لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وانتقل الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف، إلى مبنى كلية التجارة وأمر بإخلاء الدور الثالث الذى شهدت إحدى قاعته تصاعد أدخنة من جهاز التكييف داخل القاعة ولم يحدث أى خسائر فى الأرواح .