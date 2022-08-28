تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات باستثناء "إيجي إكس 70"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات متوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 10196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 12570 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4134 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3170 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3654 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للأسمنت، التعمير والاستشارات الهندسية.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 2 مليون سهم، وشراء الثانية 550 ألف سهم خزينة بنسبة 2.48% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 800 ألف سهم خزينة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 260 ألف سهم، 3.4 مليون سهم، 500 ألف سهم، 470 سهم، 355.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، اودن للاستثمار والتنمية 733.8 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركات نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 3.8 مليون سهم، 29 ألف سهم، 748.5 ألف سهم، 92 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 370 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، أنه تمت الموافقة على منح ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ للبنك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقرار رقم 1469 لسنة 2022 بتاريخ 25 أغسطس الجاري.

من جهة أخرى قالت شركة غزل المحلة لكرة القدم (غير مقيدة بالبورصة)، إنه حال عدم تغطية كامل الاكتتاب وفقًا لشروطه وعدم استيفاء شروط القيد المطلوبة لقيد الشركة بالبورصة المصرية، سيتم إرجاء اتخاذ إجراءات القيد لحين استيفاء الشركة لهذه الشروط.

وكانت شركة غزل المحلة لكرة القدم، قد فتح باب الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه في السوق الأولى وذلك لعدد 98 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة بسعر 1.02 جنيه للسهم، وتم مد فترة الاكتتاب حتى اليوم الأحد، ونظرًا لعدم التغطية تم رد الأموال وعدم ورود أية طلبات لرد الأموال تحول قيمة الاكتتابات إلى حساب رأس المال المذكور في نشرة الطرح.

في سياق آخر قالت شركة إعمار مصر العقارية، إنه تم توقيع عقد شراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار، للاستحواذ على نسبة 25% من أسهم رأسمال الشركة بالقيمة الاسمية.