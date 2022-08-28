تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 545 شاحنة و90 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 316 شاحنة و50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 229 شاحنة و40 سيارة .

ومن المقرر أن تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين بريدج وسينا ويستعد لمغادرة ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا ، بريدج.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين آيلة وسينا وغادرت السفينتين بريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 975 راكب بموانيها .