تداول 2886 حاوية خلال 48 ساعة في ميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 38 سفينة لأرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 31 سفينة.

كما شهدت حركة تداول البضائع أيضا نشاطا ملحوظا، حيث تم تداول 219 ألف طن تقريبا، خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول حوالي 2886 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحرى نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، و إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة ومتابعة المسطح المائي .