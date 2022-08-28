تحرير 25 محضرا وضبط 20 طن ملح متحجر خلال حملة تموينية مكبرة في أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مباحث التموين، بالاشتراك مع إدارة تموين منفلوط، خلال حملة يترأسها العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين، ومحمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومدير إدارة تموين منفلوط، من تحرير 25 محضرا لمخابز ومحال متنوعة، تتضمن مخالفات نقص الوزن، وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك وعدم إعلان أسعار.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 طن ملح متحجر غير صالح بداخل مخزن بدون ترخيص، وعمل محاضر للمخالفين من تجار التموين بمركز منفلوط ومحاضر عدم إعلان أسعار السلع التموينية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لتولى التحقيقات.