اليوم السابع
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تجديد حبس عامل قتل شخصا بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر 15 يوما

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:57 م
تجديد حبس عامل قتل شخصا بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر 15 يوما محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل "ديلفرى" بسبب خلافات بينهما.
 
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل قتل آخر بسبب خلافات مالية بمدينة نصر، ونقل المتوفى إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل باحد الشوارع فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين عاملين "دليفيرى" بسبب خلافات مالية، قام على اثرها احدهما بقتل الآخر بسلاح أبيض، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 

 

 

 


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