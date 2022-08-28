بوليتيكو: بولندا مقبلة على مجاعة قاتلة خلال أسبوعين مع ارتفاع أسعار الغاز

كتب محمد جمال

حذرت صحيفة "بوليتيكو" من مجاعة قاتلة ستتعرض لها بولندا خلال الأسبوعين القادمين، مع ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات الناجم عن العقوبات ضد روسيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وانتقدت الصحيفة في مقال للكاتبة الصحفية البولندية جانا سولسكا الحكومة البولندية على الكذب والخداع على صعيد تداعيات ارتفاع أسعار الغاز الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، بعد توقف مصانع الأسمدة النيتروجينية، ما نتج عنه شح كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية واختفاء المواد الغذائية الأساسية من المحال التجارية.

من جهته ذكر ياتسيك يانشيكنائب رئيس مجموعة شركات "أزوت بولاوي" أن الشركة مضطرة إلى التقليل من إنتاجها إلى الحد الأدنى للحد من الخسائر الناتجة عن الارتفاع الهائل في أسعار الغاز والمحروقات.