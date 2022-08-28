برنامج تعريفى لمستشفيات القطاع الخاص بالإسكندرية للانضمام للتأمين الصحى الشامل

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الخاص شريك أساسى فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة وانتشار بمحافظة الإسكندرية التى تأتى ضمن محافظات المرحلة الثانية من مشروع التأمين الشامل، الذى يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الناجحة فى القطاع الصحى، مما يعد لحظة فارقة فى تاريخ القطاع الصحى المصرى، خاصة مع ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمته بالفعالية التى نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أمس بالإسكندرية بعنوان: "البرنامج التعريفى الثانى لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل " والتى استهدفت زيادة الوعى لدى مقدمى الخدمة ومديرين المؤسسات الصحية بمختلف تخصصاتها عن معايير التسجيل والاعتماد المصرية، حيث إن الحصول على الاعتماد المصرى GAHAR2021 هو حجر الأساس والشرط الرئيسى للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل والذى يعد مستقبل صناعة الصحة فى مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وبحضور الدكتور على عبد المحسن، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور تامر عبد الله، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة التى أنشئت بموجب قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 هى أول كيان حكومى يستهدف ضبط وتنظيم خدمات الرعاية الصحية بما يضمن جودتها والتحسين المستمر لها، مشيرا إلى أن فريق العمل بالهيئة نجح مؤخرا فى الحصول على شهادة التميز المؤسسى من المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) على مستوى المقر الرئيسى بالقاهرة وفروع الهيئة بعد اجتيازها لمعايير التميز المؤسسى لمؤسسات التقييم الخارجى للمنشآت الصحية بنسبة نجاح 97% وهى بذلك تعد اول هيئة مصرية تحصل على هذه الشهادة، والثانية فى إفريقيا، والثالثة فى الشرق الأوسط مضيفا أن الهيئة استطاعت على مدار 4 سنوات من العمل الدؤوب اصدار 5 أدلة للمعايير التى حصلت على الاعتماد الدولي، هى أدلة معايير: المستشفيات، ومراكز وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، وهو ما يعد إنجازاً متميزا على المستويين المحلى والإقليمى يضع مصر على خارطة المجتمع الدولى لجودة الرعاية الصحية حول العالم.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية – بخلاف الهيئات المماثلة لها عالميا- تتيح جميع أدلة المعايير للحصول عليها مجانا من خلال الموقع الالكترونى الى جانب أدوات التقييم الذاتى لكل نوع من أنواع المعايير، فضلا عن البرامج التعريفية المختلفة والمنصات التعليمية على أيدى أكبر الخبراء والمتخصصين فى جودة الرعاية الصحية، داعيا جميع مقدمى الخدمات الصحية بالإسكندرية إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية فى الاستعداد للتسجيل والاعتماد لضمان ميزات تنافسية عديدة فى سوق الخدمات الصحية.

وخلال الجلسة الثانية قام د. إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، باستعراض نظام تسجيل واعتماد المستشفيات بالهيئة من خلال عرض تقديمى القى الضوء على جميع التفاصيل المتعلقة بخطوات التسجيل والاعتماد ونظام التقييم.

كما تناولت الدكتورة نوران الغندور، عضو مجلس إدارة الهيئة، خلال محاضرتها الإصدار الثانى من متطلبات تسجيل المستشفيات والتى تشمل ما يقرب من 25% من معايير الاعتماد حيث تركز على البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم من خلال 4 أقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة، ومتطلبات السلامة الوطنية NSR والتى بتطبيقها تضمن سلامة متلقى الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حدٍ سواء، إلى جانب المتطلبات الأساسية للجودة EQR والتى تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة بما يضمن جودة مخرجات الخدمة، وأخيرا الدليل التشغيلى للمنشأة.

وتضمنت الجلسة الثالثة من الفعالية عرض تقديمى للدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، بعنوان: "نظرة عامة على معايير اعتماد المستشفيات 2021" تستعرض أوجه "الرعاية المتمركزة حول المريض" لضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض والذى يكون هو المحور الأساسى فيها حيث أفردت الهيئة ضمن قسماً كاملاً يُركز على تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلى رضاء المنتفع عن الخدمة التى يتلقاها، كما استعرض الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة، خلال نفس الجلسة، معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد.