انتشال جثة طفل غرق فى مياه ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأحد، جثة طفل من مياه ترعة الإبراهيمية، عقب غرقه أمام مدخل مركز ناصر من ناحية الطريق الزراعي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق طفل في مياه ترعة الإبراهيمية أمام مدخل مركز ناصر.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ في حضور قوة من مركز شرطة ناصر، وتمكنت من انتشال جثة الطفل حسين.م.ر ، 14 عامًا، مقيم حي المنشية بمدينة ناصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، حيث شيع الأهالى جثمان الطفل فى مقابر الأسرة بمنطقة شرق النيل.