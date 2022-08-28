النمسا: مطالبات بزيادة الضرائب على شركات الطاقة والحكومة تصرف إعانة غلاء

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تبدأ الحكومة النمساوية فى أول سبتمبر المقبل صرف مكافأة بدل غلاء لكل مواطن تبلغ 500 يورو للبالغ، و250 يورو للطفل، لمرة واحدة.



وذكرت مصادر حكومية، اليوم الأحد، أن المكأفاة تم اعتمادها من البرلمان النمساوي وحظيت بموافقة جميع الأحزاب، وتهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار وفواتير الكهرباء والغاز وأيضا تشجيع جهود مكافحة تغير المناخ.



من جانبه، أوضح اتحاد النقابات العمالية النمساوية، في بيان، أن شركات الطاقة تحصد حاليًا أرباحا كبيرة نتيجة حرب أوكرانيا، في حين أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل عبئًا كبيرا على السكان.



ودعا البيان الحكومة لفرض ضرائب أكبر على الأرباح الزائدة للمستثمرين والمشغلين في قطاع الطاقة، مشيرا إلى ضرورة أن يتوفر ما مجموعه 1.5 إلى 2.2 مليار يورو سنويًا لتمويل إجراءات مكافحة التضخم.



وأضاف البيان أنه في المقابل يجب تخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة لتسريع جهود حماية المناخ والتخلص من الاعتماد الكبير على الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة.