النمسا تنفى أنباء بثتها مجلة "Exxpress" عن تصفية أوكرانية متهمة بقتل دوجينا

كتب محمد جمال

نفت وزارة الداخلية النمساوية الأنباء التي نشرتها مجلة Exxpress عن تصفية عميلة المخابرات الأوكرانية ناتاليا فوفك في النمسا، قاتلة الصحفية الروسية داريا دجينا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".



اكسبريس

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الداخلية النمساوية أن "النمسا لا تملك أي معلومات تؤكد هذه الأنباء".

وفي وقت سابق، ذكرت الطبعة النمساوية من مجلة Exxpress أن الأوكرانية ناتاليا فوفك، التي تلاحقها الاستخبارات الروسية بتهمة اغتيال الصحفية الروسية دوجينا في موسكو مؤخرا، عثر عليها مقتولة طعنا في شقة مستأجرة، واستندت الصحيفة إلى منشور على تيليجرام.