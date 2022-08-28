اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 09:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا تنفى أنباء بثتها مجلة "Exxpress" عن تصفية أوكرانية متهمة بقتل دوجينا

الأحد، 28 أغسطس 2022 08:31 م
النمسا تنفى أنباء بثتها مجلة "Exxpress" عن تصفية أوكرانية متهمة بقتل دوجينا ناتاليا فوفك
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت وزارة الداخلية النمساوية الأنباء التي نشرتها مجلة Exxpress عن تصفية عميلة المخابرات الأوكرانية ناتاليا فوفك في النمسا، قاتلة الصحفية الروسية داريا دجينا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

اكسبريس
اكسبريس

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الداخلية النمساوية أن "النمسا لا تملك أي معلومات تؤكد هذه الأنباء".

وفي وقت سابق، ذكرت الطبعة النمساوية من مجلة Exxpress أن الأوكرانية ناتاليا فوفك، التي تلاحقها الاستخبارات الروسية بتهمة اغتيال الصحفية الروسية دوجينا في موسكو مؤخرا، عثر عليها مقتولة طعنا في شقة مستأجرة، واستندت الصحيفة إلى منشور على تيليجرام.


ناتاليا فوفك

دوجينا

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



الموضوعات المتعلقة

روسيا تضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:43 م

الصحف العالمية: أوكرانيا تبدأ توزيع حبوب اليود لحماية سكان محيط زابوريجيا من الإشعاع النووي.. ناخبو المحافظين يرفضون خطط تروس وسوناك لحل أزمة الطاقة ببريطانيا.. وإعصار نارى يثير الرعب فى البرتغال

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:10 م

روسيا: تكبيد أوكرانيا خسائر بشرية بأكثر من 600 جندى وتدمير 3 راجمات جراد خلال 24 ساعة

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:14 م

مسؤولة أممية تطلب ضمان وصول مواد الإغاثة للمحتاجين عبر خطوط التماس في أوكرانيا

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:54 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة