اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لعاطل لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:10 م
المشدد 5 سنوات لعاطل لحيازته مواد مخدرة بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطلا بالسجن المشدد 5 سنوات سنوات وتغريمه ألف جنيه، لحيازته كمية من المواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 13826 لسنة 2022  جنايات مركز شرطة الزقازيق، و المقيدة برقم 1238 لسنة 2022 جنايات كلى جنوب الزقازيق عندما أحالت  نيابة جنوب الزقازيق الكلية، باشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية "رضا م ص" عاطل لمحكمة جنايات الزقازيق.

وتبين من امر الإحالة ورود معلومات سرية  للنقيب محمد جمال، معاون مباحث مركز الزقازيق، برئاسة الرائد محمد صديقى، رئيس مباحث المركز ،عن قيام المتهم  بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الاجراءت واذن النيابة العامة، تمكن من ضبطه وبحوزته26 كيس من مخدر الحشيش" القنب" بقصد الاتجار والتربح وسلاح ابيض مطواة بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.


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