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الكويت: فتح باب الترشح للانتخابات النيابية غدا والتصويت 29 سبتمبر

الأحد، 28 أغسطس 2022 10:19 ص
الكويت: فتح باب الترشح للانتخابات النيابية غدا والتصويت 29 سبتمبر انتخابات الكويت
إيمان حنا

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يُفتح غدا باب الترشح للانتخابات النيابية فى الكويت، لاختيار أعضاء مجلس الأمة ، على أن يجرى التصويت فى 29 سبتمبر المقبل، وصدر، اليوم الأحد، مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ونُشر في ملحق خاص من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

وعقب صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات لا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول التي أصبحت نهائية بصدور الأحكام في الطعون الـ 61 التي قدمت للمحاكم من كل ذي شأن، وينتظر اعتماد إنشاء اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف عليها، وفق الأنباء الكويتية.

وأكدت مصادر مطلعة أنه لا تعديل على "تأمين" الترشح ولا مواعيده، مشيرة إلى أن استقالة المرشحين للانتخابات ستكون اعتبارا من اليوم الخامس من إغلاق باب الترشح، لافتة إلى ان الفرز سيكون يدويا والتصويت حضوريا، أي لا يجوز التصويت نيابة عن أي مواطن بتوكيل.

ويحظر نشر الإعلانات في الطرق العامة، مؤكدة انه ستتم إزالتها و تخصيص مسارح المدارس وصالات الأفراح ومقرين انتخابيين للمرشحين لإقامة الندوات الانتخابية للرجال والنساء والسماح بالإعلانات داخلهما.

 

 


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