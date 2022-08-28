الكويت: السيطرة على حريق هائل فى مستودعات ميناء عبدالله

إيمان حنا

أعلنت قوة الإطفاء العام، أن 6 من فرقها سيطرت على حريق اندلع فى مستودعات ميناء عبدالله، دون وقوع أي إصابات. وفق"القبس".

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالإطفاء، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها سيطرت على الحريق الذي طال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع، وذلك بمشاركة إطفاء الحرس الوطني.

وأشارت الإدارة إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بزيارة تفقدية إلى موقع الحريق، بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وقيادات قوة الإطفاء العام وإدارة الطوارئ الطبية.

وأوضحت ان ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغاً في تمام الساعة 46. 8 مساء أمس، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وأم الهيمان والأحمدي ومشرف والمواد الخطرة والاسناد إلى موقع الحريق.

وأضافت أن فرق الإطفاء بقيادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر حاصرت الحريق من جميع الاتجاهات، ولم تسجل أي إصابات بشرية.