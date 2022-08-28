الكشف الطبى على 4049 مواطنا وإجراء 328 عملية مجانا بالواحات البحرية بالجيزة

كتب ـ سيد الخلفاوى

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية والتي تنفذها محافظة الجيزة من خلال التعاون مع مستشفيات الأزهر الشريف، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا .

وأكد اللواء أحمد راشد، أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية .

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التي تم تنظيمها علي مدار ثلاثة أيام بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

أكد المحافظ، أن القافلة تم تنظيمها علي مدار ثلاثة أيام بالواحات البحرية وقد قامت بتوقيع الكشف الطبي علي 4049 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء 328 عملية جراحية لحالات مرضية .

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير مفصل عن فعاليات القافلة والتي شملت توقيع الكشف الطبي في 21 تخصصا، وهى "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية ،والاسنان ، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال ، أمراض النساء والتحاليل والمعامل" بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات.

وأكد اللواء أحمد راشد علي حرص المحافظة في استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع القري والوحدات المحلية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين .

وثمن محافظ الجيزة الدور الحيوي الذي لعبته القوافل في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، موجهاً الشكر للأطقم الطبية المشاركة وللتعاون المثمر مع الازهر الشريف للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .