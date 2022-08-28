الكاميرات تكشف قاتل والده بأوسيم.. والنيابة تحيل المتهم للمحكمة بعد اعترافه

أحمد إسماعيل

أدلى الشاب المتهم بقتل أبيه باعترافات تفصيلية بقتل والده وتهشيم رأسه بشاكوش، داخل شقته بمنطقة الكوم الأحمر بمركز أوسيم في الجيزة.

حاول المتهم في بداية التحقيقات معه إنكار التهمة الموجهة إليه للهروب من جريمته، زاعما عدم معرفته مكان سكن والده: "معرفش شقة أبويا فين ولا روحت عنده من وقت ما مشي من عندنا".

كما أن صديق الأب كان طرف الخيط للإيقاع بالمتهم، وبمناقشته خلال التحقيقات، قال إنه سمع المتهم يخبر والده بذهابه إليه للمبيت رفقته تزامنًا مع وقت الجريمة، وبمواجهة المتهم بأقوال صديق الأب أنكرها: "محصلش ولا عمري روحت عنده".

وبتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار سكن المجني عليه، ظهر الدليل الذي كشف لغز الجريمة، حيث رصدت لحظة دخول المتهم منزل والده، كما عثر على أداة الجريمة " شاكوش" مغسولا بالمياه لكن به آثار دماء، وشعر ملصق به، وبمواجهة المتهم صاحب الـ 19 سنة، أقر بارتكابه الواقعة.

وتبين أن المجني عليه يدعى "أحمد.ع" في عقده الخامس من العمر، وموظف بالوحدة المحلية، وقتل داخل شقة استاجرها لنفسه بأوسيم كما أنه يعيش بمفرده بعد انفصاله عن زوجته منذ 8 سنوات، وأولاده يذهبوا له للإطمئنان عليه من وقت لآخر، ففي يوم الواقعة حاول أبنائه الاتصال به ولكن كان هاتفه مغلق، فذهبوا لشقته ووجدوه جثة هامدة على السرير، "مخبوط على رأسه بآلة حادة".

وتم الكشف عن هوية المتهم وتبين أنه نجل المجني عليه يدعى "أسامة" يبلغ من العمر 19 عامًا، عامل بمحل كشري وتم القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق.

واعترف المتهم أنه قتل والده بآلة حادة “شاكوش”، لامتناعه الإنفاق على بناته، حيث إنه منفصل عن والدته منذ 8 سنوات، ولديه 7 أشقاء (3 أولاد و4 بنات)، وكان يسئ معاملته لهم، ولا يريد أن ينفق عليهم، رغم أنه ميسور الحال.

واعتاد الأب سوء معاملة أبنائه (أولاد - بنات)، رغم انفصاله عنهم وإقامته بشقة مستأجرة بمنطقة الكوم الأحمر، ورفضه منح نجله ذات الـ 19 سنة، أموالًا على الرغم من أنه ميسور الحال، ما دفعه إلى العمل بمطعم كشري.. وقال "سايبني شغال في محل كشري ومش عايز يفتح لي محل ولا يخطب لي.. بقالنا سنين على الحال ده.. مش عايز يصرف علينا .. وبيسيئ لأمي وسمعتها ".

وتمكنت القوات من القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة

وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة.. مؤكدًا أنه يوم الجريمة كان متواجد رفقة والده للمبيت معه، وانتظر خلوده للنوم، واعتدى عليه بالضرب بشاكوش على رأسه، ليلقى حتفه في الحال قائلا المتهم لجهات التحقيقات "ضربته بالشاكوش على رأسه لغاية ما مات"، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات التي تجري معه وتم التجديد له في الموعد المحدد إلى أن تمت إحالته للمحاكمة الجنائية.