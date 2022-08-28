القومى للمرأة: تنفيذ 1500 تدريب لـ63 ألف سيدة على التثقيف المالى

كتب ــ محمود راغب

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى إطار محور التمكين الاقتصادي، نفذ المجلس القومي للمرأة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي.

ونجح المجلس خلال عام فى تنفيذ العديد من الأنشطة منها تدريب عدد 108 متدربين، بينهم 17 تم اعتمادهم ضمن برنامج "التعامل الرشيد مع أموالى" والذى يعد أحد الأدلة التدريبية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كما تم مأسسة برنامج التثقيف المالى الصادر عن منظمة العمل الدولية، بمعنى منح الحق للمجلس في تنفيذ تلك التدريبات ضمن أنشطته، ويعد هذا التدريب هو المستوى المتقدم للتثقيف المالي حيث يتم تدريب السيدات على تحديد أهدافهن المالية، ووسائل الادخار، وتجنب الإفراط في المديونية، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية، والتأمين وأهميته، ويمتد التدريب على مدار خمسة أيام. كما نجح المجلس خلال عام فى تنفيذ ما يقارب من 1500 تدريب استهدف ما يزيد عن 63 ألف سيدة على التثقيف المالى.

كذلك انتهى المجلس من اعداد المادة التدريبية لبرنامج ريادة الأعمال والتى تحمل عنوان (رائدة)، وتتضمن تدريب السيدات على مبادئ ريادة الأعمال، وكيفية التخطيط للمشروع، ودورة حياة المشروع ،وادارة الوقت، والابتكار، وكيفية اعداد نموذج العمل التجاري ، كذلك تم ضم 370 مدرب / ة من مختلف محافظات الجمهورية لسجل مدربي ريادة الأعمال، وتنفيذ ما يقارب من ثلاثة الف تدريب استهدف حوالى 81 الف سيدة على ريادة الأعمال .

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يستهدف من خلال برنامجي التثقيف المالى والرقمى وريادة الأعمال الوصول الى مليون سيدة خلال 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .



المجلس القومي للمرأة ينظم برنامج ريادة الأعمال



المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي



تدريب 63 ألف سيدة على التثقيف المالى



جانب من برنامج ريادة الأعمال لتنمية الأسرة المصرية



جانب من فعاليات برنامج ريادة الأعمال