القبض على طرفي مشاجرة بسبب الميراث في المنوفية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح نارى "مسدس" خلال مشادة كلامية بمحل سكنه.

تبين نشوب مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: (إحدى السيدات، نجلتها)، وطرف ثانى: (شقيق زوج الأولى المتوفى - أحد أقاربهم) جميعهم مقيمين بمركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهم حول "الميراث"، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإشهار "طبنجة" كانت بحوزته لتهديد الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم بإرشاد أحد أفراد الطرف الثانى ضبط "طبنجة محدث صوت" المستخدمة فى الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.