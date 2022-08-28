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"الطاقة النووية": الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحرى لمحطة الضبعة خلال أسابيع

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:00 ص
"الطاقة النووية": الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحرى لمحطة الضبعة خلال أسابيع أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المقرر تشغيل الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كاشفا أنه تم توقيع عقد تنفيذه يونيو 2020 وبدء تفعيله يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهرا.
 
وأوضح الوكيل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستشاريين المختصين بإنشاء الأرصفة البحرية هى الجهة التي تشرف على إنشاء وتنفيذ الرصيف البحرى، موضحا أن الهيئة تسابق الزمن  للانتهاء من عمليات الإنشاء والتنفيذ قبل المدة المحددة وتجرى عملية التنفيذ للأعمال وفقا للمخطط.
 
وتشمل المحطة النووية بالضبعة 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء من نوع  مفاعلات VVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة وإضافة معايير سلامة إضافية لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لإصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.
 
 

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