الصين: نراقب التحركات الأمريكية بمضيق تايوان ومستعدون للرد

قال الجيش الصيني، الأحد، إنه يراقب التحركات الأمريكية في مضيق تايوان، مشيراً إلى استعداده للرد على أي استفزازات، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.



وعبرت سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الأمريكية المياه الدولية في مضيق تايوان السبت، في أول عملية منذ تصاعد التوتر مع الصين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.



ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين أن طرادَي البحرية الأمريكية "تشانسلورزفيل" و"أنتيتام" ينفذان عملية العبور التي لا تزال جارية، علماً أن استكمال هذه العمليات يستغرق عادة بين 8 و12 ساعة، ويراقبها الجيش الصيني عن كثب.