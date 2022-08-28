"الصحة" تكشف أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء الجراحات الحرجة والعاجلة

وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، أهدف مبادرة إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة والتى تتضمن أهدف المبادرة أنها تأتى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف المعاناة عن المرضى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تهدف إلى انهاء قوائم انتظار مرضى التدخلات الطبية مع توفير المبادرة لخدماتها الطبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة انهاء قوائم الانتظار تقوم باجراء العمليات فى المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة دون تحمل المواطن آية أعباء مالية حرصا على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى .

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قال إنه تم إجراء مليون و300 ألف عملية ضمن مبادرات القضاء علي قوائم الانتظار، موضحا أن تم عرض عدد من المشروعات المتعلقة بتطوير معهد ناصر علي رئيس الجمهورية.