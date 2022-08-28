الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان

كتب ــ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية بجميع المحافظات، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيقا لـ"رؤية مصر 2030".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، من خلال القوافل الطبية والسيارات المتنقلة خاصة المناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وقال إن الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية من خلال تدريب الفرق الطبية العاملة بها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة مجانا وبشكل دوري، طبقًا لاحتياجاتهم.

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.