السيطرة على حريق فى شقة بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شقة فى منطقة العجمى بالإسكندرية، و إنتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.
حريق- أرشيفية
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