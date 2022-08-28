السيطرة على حريق فى شقة بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شقة فى منطقة العجمى بالإسكندرية، و إنتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.