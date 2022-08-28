اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق فى شقة بالإسكندرية

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:13 م
السيطرة على حريق فى شقة بالإسكندرية حريق- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شقة فى منطقة العجمى بالإسكندرية، و إنتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.
 
 

حريق

الحمايه المدنيه

نشوب حريق

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة