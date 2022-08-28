السلطات الهندية تفجر ناطحتي سحاب طولهما 206 أمتار لمخالفتهما شروط البناء

نهي الطويل

قامت السلطات الهندية بإخلاء آلاف السكان من المنازل المجاورة لناطحتى سحاب، يتكون كل منهما من 40 طابقا، على أطراف العاصمة نيو دلهى استعدادا لتفجيرهما اليوم الأحد لمخالفتهما لاشتراطات البناء، وسوف يعود هؤلاء السكان إلى بيوتهم بعد 5 ساعات من انتهاء عملية الإزالة، حسبما أفادت سى أن ان.

تفجير البرجين، اللذى يبلغ طول كل منهما 103 أمتار، سيستغرق من 12 إلى 15 ثانية، لكى يصبحا البنايتين الأكبر اللتان تمت إزالتهما فى تاريخ البلاد.

وتأتى الإزالة وفقا لقرار المحكمة العليا العام الماضى بأن شركة المقاولات التى شيدت البرجين، المسميان ب"ابيكس" و"سيان", قد خالفت اشتراطات انشائية حرجة مما يجعل التخلص منهما ضرورة. ومن الجدير بالذكر أن الهند تعانى من مشكلة الانشائات غير المرخصة, ولكن معظمها ليست كبيرة الحجم.

قامت السلطات بغلق الطرق المحيطة بناطحتى السحاب وغطتهما بأغطية بلاستيكية بيضاء اللون استعدادا لعملية التفجير التى سوف يتم اتمامها بواسطة 3,700 كيلوجرام من المتفجرات, وسط مخاوف من قاطنى المنطقة السكنية على منازلهم من قوة الانفجار وتلوث الجو بالأتربة.