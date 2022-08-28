السعودية تمنع بيع المشروبات الغازية بالمدارس بسبب أضرارها الصحية

كتب محمد جمال

أعلنت المملكة العربية السعودية، وضع شروطا صحية خاصة لخدمات التغذية بالمدارس، منها منع بيع المشروبات الغازية، حسبما ذكرت شبكة الإخبارية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهرى، إن المشروبات الغازية مخالفة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالمقاصف، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تشديد على المتابعة.

وأشارت فى تصريحات لقناة “الإخبارية” السعودية، إلى أن الوزارة تعمل دائما على تقديم مواد غذائية صحية للطلاب فى المقاصف، وتم توجيه الإدارات التعليمية بهذا الشأن.

وأكدت متحدثة التعليم السعودية، متابعة التزام المقاصف بعدم بيع المشروبات الغازية، حيث كثرت الدراسات حول أضرارها.

كما شددت على ضرورة متابعة التزام مقدمى الخدمة بالخيارات التى يسمح ببيعها فى المدارس، حيث تم توجيه إدارات التعليم منذ وقت مبكر بفتح باب المنافسة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الغذائية.