السعودية: إيقاف 76 شخصا بتهم الرشوة وغسل الأموال بينهم موظفون بـ6 وزارات

إيمان حنا

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالمملكة العربية السعودية، أنه تم إيقاف 76 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير، من ضمنهم موظفون في وزارات: الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق "عكاظ".

أضافت الهيئة، أنها باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3321 جولة رقابية، والتحقيق مع 195 مشتبها بهم، ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إدارى.

وفى يوليو الماضى، باشرت الهيئة اختصاصاتها ومهماتها من خلال 3207 جولات رقابية، والتحقيق مع 116 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكشفت «نزاهة» أنه تم إيقاف عشرات الأشخاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.