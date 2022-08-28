السجن 6 سنوات لعاطل لحيازته كمية من مخدر الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ابراهيم محمد أمين والمستشار مصطفي محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد محمد غريب، بالسجن 6 سنوات للمتهم "م.م.ك" ، وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 825 لسنة 2022جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات, قيام المتهم " م.م.ك " عاطل بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة, فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه، وبحوزته حقيبة بفض محتوياتها عثر بداخلها علي قطعة أسطوانه هيروين وعدد 5 لفافات لمخدر الهيروين وميزان الكتروني ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.