السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمدرس بقنا بسبب اتجاره في المخدرات

قنا- صابر سعيد

قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال محافظة قنا، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمدرس بقنا، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والشابو.