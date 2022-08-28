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السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمدرس بقنا بسبب اتجاره في المخدرات

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:34 م
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمدرس بقنا بسبب اتجاره في المخدرات حبس - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال محافظة قنا، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لمدرس بقنا، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والشابو.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2022 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عبد الوهاب.م، 53 عاما، معلم بإدارة فرشوط شمال قنا، ووجهت له النيابة العامة تهمة حيازة مواد مخدرة وشابو وسلاح ناري بقصد الاتجار.

تمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات نجع حمادي والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح نارى.
 

 

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