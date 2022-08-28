السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين في اتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "م.ج" وشقيقه "أ.ج" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "م.ع" بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ محمد، وعضوية المستشارين سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين قام خلالها المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بالضرب محدثين اصابته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.