السجن المشدد 15 عامًا لعاطلين لحيازتهما 6 كيلو بانجو وسلاح ناري بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطلين، بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمهما 200 جنيه، لحيازة 6 كيلو بانجو وسلاح ناري.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 11124لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، و المقيدة برقم1063 8 لسنة 2022 جنايات كلى جنوب الزقازيق عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، باشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية "محمد ص ع ع" 24 عاما عاطل، "أحمد م ال" لمحكمة جنايات الزقازيق.

وتبين من امر الإحالة ورود معلومات سرية للعميد عمرو على، رئيس قسم مكافحة مخدرات الزقازيق، عن قيام المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة، تمكن من ضبطهما وبحوزتهما 6 كيلو من مخدر البانجو، بقصد الاتجار والتربح وسلاح ناري و3 طلقات بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.