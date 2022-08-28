السجن المشدد لمتهمين بتزوير محررات رسمية فى البساتين

كتب أحمد حسني - كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، بمعاقبة متهمة بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد 15 عامًا؛ على خلفية اتهامهما بالتزوير في محرر رسمي بالبساتين.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار، وأمانة سر ممدوح غريب وچورچ ماهر.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمان قلدا بواسطة غيرهما خاتم شعار الجمهورية بمكتب توثيق المعادي بأن اصطنعه لهما على غرار الأختام الصحيحة ووضع بصمته على المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمة الأولى، تهم من أبرزها استعمال المحررين المزورين فيما أعدا من أجله بأن قدماهما لموظف عام حسن النية لنقل ملكية شقة من مالكتها إليها، والمتهم الثاني استولى على مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه من المجني عليه بالاحتيال باستعمال المحرر الرسمي موضع الاتهام.