اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 08:56 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة سبل الخروج من الأزمة في البلاد

الأحد، 28 أغسطس 2022 08:00 م
الرئيس العراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة سبل الخروج من الأزمة في البلاد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح
أ ش أ

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بحث رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، مع مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت سبل الخروج من الأزمة في البلاد.


وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن برهم صالح استقبل اليوم مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وتم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة القائمة عبر حلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات والمطلوبة".


وأضاف البيان أنه تم التأكيد أيضا على أهمية اعتماد الحوار بين الجميع وصولاً إلى نتائج مُرضية تضمن الأمن والاستقرار وتُحقق تطلعات المواطنين.


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