الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء محمد علاء؛ للتعزية في وفاة سماح علي حسين الشلقاني وإبلاغ أسرتها خالص العزاء.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأحد، 28 أغسطس 2022 02:26 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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