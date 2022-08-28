اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 03:40 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:26 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء محمد علاء؛ للتعزية في وفاة سماح علي حسين الشلقاني وإبلاغ أسرتها خالص العزاء.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

تعزية

سماح علي حسين الشلقاني



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