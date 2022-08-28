الرئيس السيسي يهنئ مولدوفا بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي يهنئ مولدوفا بذكرى يوم الاستقلالالأحد، 28 أغسطس 2022 11:07 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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