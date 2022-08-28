اليوم السابع
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الأحد، 28 أغسطس 2022 12:35 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ مولدوفا بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:07 ص
الرئيس السيسي يهنئ مولدوفا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مولدوفا

ذكرى يوم الاستقلال

مايا ساندو



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