وقال ليونيف - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت، ردا على الانفجارات التي سمعت في المدينة - إن "القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا آخر، والدفاع الجوي الروسي دمر عددا كبيرا من هذه الصواريخ".. مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات عن وقوع خسائر جراء القصف حتى الآن.



وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، القضاء على أكثر من 80 مرتزقا أجنبيا في منطقة "دنيبروبتروفسك"، ونحو 70 قوميا متطرفا في منطقة خيرسون.