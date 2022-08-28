الداخلية تضبط 1563 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1563 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات بلغت (2 طن دقيق أبيض) و433 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (82,284 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أرز أبيض – مكرونة – لحوم – فول - منظفات - أعلاف" - 5468 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الامن من ضبط 718 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع" – 116 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 133 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 60 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 66 قضية توقف عن الإنتاج-328 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (39٫100 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (18) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3٫200 طن "سكر مدعم" – 4000 متر مكعب "غاز طبيعى" – 16000 لتر مواد بترولية)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (130,084 طن – 5468 عبوة سجائر – 4000 متر مكعب "غاز طبيعى" – 16000 لتر مواد بترولية)

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 6قضايا بمضبوطات بلغت (131 قطعة "22 قطعة صوتية – 50 قطعة ضوئية – 59 قطعة ملصق")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.