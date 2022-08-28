الداخلية تستخرج وثائق للمواطنين بمنازلهم بسيارات متنقلة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة –المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج- بنى سويف- كفرالشيخ– الأقصر- المنيا – الإسكندرية - مطروح) حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن إستخراج عدد 10437 بطاقة رقم قومى وعدد 31390 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من يوم 27/8/2022.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد 6 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض بعض (الجهات الحكومية - النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.