الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لسيدتين بالهرم بتهمة التعاطي

أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو ١٠ ونص بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لسيداتين لاتهامهم بادمان وتعاطي مواد مخدرة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بلاغا بوجود سيدتين تتعاطين مواد مخدرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد وجود شبكة أداب بين شباب عاطلين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم موبايل لتصوير علاقتهم المحرمة، وبحوزتهم مخدر الحشيش، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.