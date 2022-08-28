الجامعة العربية: نمنح الأولوية للعمل العربي الاجتماعي التنموي المشترك

بيشوى رمزى

أعربت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، عن تطلعها للتعاون مع الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ القرارات التي من المنتظر أن تصدر خلال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معربة عن شكرها لمصر لتعاونها في متابعة وتنفيذ قرارات الدورة (109) للمجلس.

وأضافت، في كلمتها أمام اللجنة الاجتماعية للمجلس، والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات هامة تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (31) الذي سوف يتضمن عدد من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن العربي.

وأوضحت أن أعمال الدورة تعطي أولوية كبيرة للإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، والمسائل ذات الصلة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.