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التنمية المحلية: تمويل 197 ألف مشروع بـ 24مليار جنيه وفرت 1,7 مليون فرصة عمل

الأحد، 28 أغسطس 2022 09:50 ص
التنمية المحلية: تمويل 197 ألف مشروع بـ 24مليار جنيه وفرت 1,7 مليون فرصة عمل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك )، موضحاً أن البرنامج نفذ 197 ألفاً و 575 مشروعاً فى المحافظات، بقروض اقتربت من 24,5 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 1,7 مليون فرصة عمل.
 
ووجه اللواء هشام آمنه الأجهزة التنفيذية في المحافظات، بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع رواد الاعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لاصحابها مشيراً الى لجان التيسير التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم تتولى حل أى مشاكل ادارية، وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات.
 
وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنه عن متابعة تنفيذ برنامج "مشروعك"، إلى أن محافظة المنيا نفذت 22,3 ألف مشروع بقروض بلغت 2,7 مليار جنيه، كما نفذت محافظة سوهاج 21 ألف مشروع بقروض بلغت 2,6 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التى نفذتها محافظة البحيرة 18,4 ألف مشروع بقروض بلغت 1,8مليار جنيه، ونفذت محافظة الدقهلية 16,3 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه، كما نفذت محافظة الشرقية 15,7 ألف مشروع بقروض بلغت 2,4 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التى نفذتها محافظة بنى سويف 15,5 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه .
إنجازات قرض مشروعك
إنجازات قرض مشروعك
 
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى تنفيذ مشروعك، على زيادة معدلات الاقراض، وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية، وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة، كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تقديم الدعم الفنى اللازم لاصحاب المشروعات، وتدريب الموظفين والعاملين فى "مشروعك" وتنمية مهاراتهم، كماتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية فى استخراج التراخيص والسجلات الصناعية.
 
وأضاف اللواء آمنة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والاحياء والقرى خاصة المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر، موضحاً أن برنامج "مشروعك" يأتى فى اطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى توفر قروضاً للراغبين بفائدة 5% .

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