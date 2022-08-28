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التموين: مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى نهاية سبتمبر

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:43 ص
التموين: مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى نهاية سبتمبر موقع دعم مصر
كتب مدحت وهبة

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قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث كان آخر موعد للتسجيل 30 أغسطس الجارى، إلا أن الوزارة قررت مد الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك للتيسير على المواطنين، وإعطائهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، مع استمرار فتح موقع دعم مصر او بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم المحمول.
 
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك ،كما أصدر الوزير قرار وزارى لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

التموين

زيادة بطاقات التموين

تسجيل المحمول ببطاقات التموين

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دعم بطاقات التموين

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