التعليم العالى: معادلة الشهادات الجامعية وتقييم الجامعات اختصاص الوزارة والأعلى للجامعات

كتب محمد صبحى

علقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعقيبًا على ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام إحدى النقابات المهنية مُعادلة شهادات الخريجين، وتقديم الاستشارات للطلاب فى اختيار الجامعات التى يُفضل الالتحاق بها، وكذلك رفض النقابة تسجيل خريجى الجامعات الأجنبية فى النقابة.

وإزاء ما نشر فى هذا الصدد، تؤكد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشكل قاطع، أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانونا معادلة الشهادات التى يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، ولا توجد أى جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجى الجامعات داخل مصر وخارجها.

كما تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن كافة الجامعات الخاصة والأهلية العاملة فى جمهورية مصر العربية، هى مؤسسات تعليمية مُعتمدة وصادر لها قرارات جمهورية بإنشائها، وصادر لها قرارات وزارية ببدء الدراسة، ويُمثل وزارة التعليم العالى بها مستشارون دائمون بكافة هذه الجامعات للمُتابعة والتقييم، وكافة الشهادات الصادرة عنها معادلة من المجلس الأعلى الجامعات، وقائمة مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة بجمهورية مصر العربية مُعلنة على الموقع الإلكترونى للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجوز قانونًا أن تُصدر إحدى النقابات تقييمًا جُزافيًا بتفضيل جامعات عن أخرى على أسس غير قانونية وغير موضوعية، بما يُسئ إلى سمعة الجامعات بدون وجه حق.

كما تؤكد وزارة التعليم العالى أن المجلس الأعلى للجامعات يُعادل الشهادات الحاصل عليها الطلاب من الخارج، وفق القواعد العلمية والقانونية التى أقرها المجلس، كما يعلن المجلس عبر موقعه الإلكترونى أسماء الجامعات الأجنبية التى لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية.

وتُهيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بأولياء الأمور والطلاب عدم الانصياع وراء إدعاءات زائفة لأغراض مجهولة وغير موضوعية.

كما تهيب وزارة التعليم العالى بأولياء الأمور والطلاب بالرجوع إليها من خلال كافة وسائل التواصل المُتاحة، للإجابة عن أى استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة.

وفى حالة الرغبة بالتأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة.