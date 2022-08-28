أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حرصها على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة شعبها، وذلك في ضوء متابعتها للتطورات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وحثّت منظمة التعاون الإسلامي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - "الأطراف الليبية كافة على وقف العنف، وحماية المدنيين وتجنب التصعيد".. داعيةً إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا لتجنيب شعبها ويلات العنف والمزيد من المخاطر.
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