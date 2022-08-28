التصريح بدفن جثة عاملين سقطا بهما التروسيكل بإحدى الترع فى المراغة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عاملين مصرعهما بدائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج، وذلك إثر سقوط تروسيكل بهما بإحدى الترع ناحية قرية شرطة الغريزات دائرة المركز، تم إنتشال الجثتين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثتين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوفان عاملين سقطا بهما التروسيكل داخل الترعة بقرية الغريزات، وتم إنتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بانقلاب تروسيكل بترعة ومتوفيين بناحية الغريزات دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء سير التروسيكل قيادة المدعو محمد ا س ع 47 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج أختل مقود التروسيكل بيده مما أدي لإنقلابه بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن ذلك وفاة كل من قائد التروسيكل ومحرم ا ق ا 45 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز من مستقلي التروسيكل تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي جهينة المركزي.

وبسؤال كل من شقيق الأول محمود ا س ع 36 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج ونجل عم الثاني محمود م ق ا 49 سنة موظف ويقيم بناحية دائرة المركز قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية تم إستخراج التروسيكل من الترعة والتحفظ عليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.