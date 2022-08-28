التحفظ على 1.750 طن سكر حر مجهول المصدر قبل ترويجه بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 1.750 طن "سكر حر" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، داخل مخزن بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق مما يضر بصحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كميات من وسكر مجهول المصدر قبل بيعه في الأسواق.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 35 جوال سكر أبيض وزن الجوال الواحد 50 كجم بإجمالي 1.750 طن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.